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تقرير دولي: المملكة في المرتبة الثالثة عالمياً بإجمالي الأصول الاحتياطية

تقرير دولي: المملكة في المرتبة الثالثة عالمياً بإجمالي الأصول الاحتياطية
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تواصل – فريق التحرير:

كشف تقرير دولي، أن المملكة تحتل المرتبة الأولى عربياً كأكبر اقتصاد رغم جائحة فيروس كورونا وما تبعها من تداعيات اقتصادية، والسبب في ذلك ضخامة إنتاجها النفطي الذي بلغ معدله نحو 9.8 ملايين برميل يومياً.

ووفقاً لـ”الرياض”، توقع التقرير الصادر من معهد التمويل الدولي (IIF) الذي يضم عددًا من البنوك الكبرى في الدول الغربية ومقره واشنطن، نمو اقتصاد المملكة غير النفطي بنحو 2.7 % في العام الجاري بدعم القطاع الخاص.

وأكد التقرير أن المملكة تتصدر قائمة الاقتصادات العربية والشرق أوسطية في ناتجه المحلي الذي يناهز 467.6 مليار دولار.

كما تحتل المملكة المركز الثالث كأكبر اقتصاد بعد الصين واليابان من حيث إجمالي الأصول الاحتياطية.

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