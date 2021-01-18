مرتدياً الغترة والعقال.. شاهد.. بريطاني يعيش بالمملكة منذ 21 عاماً يعبر عن حبه لها

تواصل – فريق التحرير :

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمواطن بريطاني يدعى “عبدالرحمن عافية”، وهو يرتدي الزي الوطني (الثوب والغترة والعقال) من أمام برج المملكة.

وأوضح عافية، خلال الفيديو، أنه جاء إلى المملكة عندما كان عمره 26 عامًا، وعمره الآن قارب الـ 47 عاماً .

وأكد أنه لم يجد أي بلد في العالم مثل المملكة، وتحدث عن الأمانة والسلامة التي لا يعرفها الكثير من الناس في أوروبا.

وأشاد عافية برؤية 2030، مشيراً إلى أن لغته العربية ضعيفة ولا يستطيع التعبير عما بداخله تجاه المملكة وشعبها.