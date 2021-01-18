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خبير يقدم نصائح بسيطة تساعد على إنقاص الوزن بشكل أكثر فعالية

خبير يقدم نصائح بسيطة تساعد على إنقاص الوزن بشكل أكثر فعالية
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تواصل – د ب أ :

تساعد التمارين الرياضية المنتظمة على إنقاص الوزن، إلا هناك بعض الأشخاص لا يستطيعون ممارسة التمارين الرياضية الشديدة.

ونصح الخبير الألماني “يان ماجنوس بهمان” بدمج النشاط البدني في مهام الحياة اليومية، مثلاً من خلال المشي 10 آلف خطوة يوميا مع تناول الطعام الصحي.

ومن الأسهل دمج بعض التمارين البسيطة في الحياة اليومية، مثل المشي لمسافات أطول، وفيما يتعلق بالنظام الغذائي فإنه من الأسهل أيضاً إجراء بعض التعديلات الطفيفة على العادات الغذائية.

وعند الرغبة في إنقاص الوزن بشكل أكثر فعالية وبساطة نصح الخبير الألماني بتضمين مصدر قوي للبروتين في كل وجبة، فعلى الرغم من أن وجبة الخضراوات مع الأرز تبدو صحية، إلا أنها تفتقر إلى مصدر للبروتين، ولا تشبع المرء لفترة طويلة، وهناك العديد من مصادر البروتين الجيدة مثل الدجاج الخالي من الدهون والزبادي اليوناني والجبن الخالي من الدهون وجبن الفيتا والبيض.

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