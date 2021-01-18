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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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توقعات «الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة على المناطق الشمالية والوسطى

توقعات «الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة على المناطق الشمالية والوسطى
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط للرياح السطحية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة. فيما يطرأ انخفاضاً في درجات الحرارة وسماء غائمة جزئياً على المناطق الشمالية والشمالية الغربية والوسطى المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلأى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 38-16 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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