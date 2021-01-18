«الشيخ الخضير» يوضح أفضل طريقة لطرد وساوس الشيطان

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نصح د. عبدالكريم الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، بالإكثار من ذكر الله للتغلب على وساوس الشيطان.

جاء ذلك ردا على سؤال جاء فيه “ماذا ينبغي عليَّ فعله لطرد وساوس الشيطان، حيث إنها أشغلتني وأتعبتني كثيرًا؟

وقال الشيخ الخضير “لا شك أن الشيطان عدو كما قال الله -جل وعلا-، فعلى المسلم أن يتخذه عدوًّا، ولا يلتفت إليه، بل ينصرف عنه ويُعرض عن وساوسه، ويُكثر من ذكر الله -جل وعلا-، والاستعاذة به من الشيطان، ويُكثر من قراءة القرآن بالتدبر والترتيل، وحينئذٍ تُطرد عنه هذه الوساوس، ولا يلتفت إلى الشيطان؛ لأنه عدو حذرنا الله منه، فلنتخذه عدوًّا، وحينئذٍ لا يضرنا -إن شاء الله تعالى-“.