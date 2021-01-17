من الثلاثاء إلى السبت.. توقعات بموجة شديدة البرودة والحرارة تسجل 4 تحت الصفر

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد موجة شديدة البرودة ورياح نشطة مثيرة للأتربة من الثلاثاء إلى السبت المقبل على معظم مناطق المملكة والمناطق الشمالية تلامس (-4) درجات مئوية (تحت الصفر) مع فرصة لتساقط الثلوج.

ونصح المركز جميع المواطنين والمقيمين بتوخي الحذر والتقيد بإرشادات الجهات المعنية ومتابعة تقارير الطقس.