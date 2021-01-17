من الثلاثاء إلى السبت.. توقعات بموجة شديدة البرودة والحرارة تسجل 4 تحت الصفر

تواصل – فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد موجة شديدة البرودة ورياح نشطة مثيرة للأتربة من الثلاثاء إلى السبت المقبل على معظم مناطق المملكة والمناطق الشمالية تلامس (-4) درجات مئوية (تحت الصفر) مع فرصة لتساقط الثلوج.
ونصح المركز جميع المواطنين والمقيمين بتوخي الحذر والتقيد بإرشادات الجهات المعنية ومتابعة تقارير الطقس.
تنبيه 🔴
موجة شديدة البرودة ورياح نشطة مثيرة للأتربة من#الثلاثاءإلى#السبتالقادم على معظم مناطق#المملكةوالمناطق#الشماليةتلامس (-4) درجات مئوية مع فرصة لتساقط الثلوج
نأمل التقيد بإرشادات الجهات المعنية ومتابعة تقارير#الطقس#المركز_الوطني_للأرصاد#نعيش_التجربة_سواpic.twitter.com/Vj4tjWBz2b
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen)January 17, 2021