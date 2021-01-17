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توقعات طقس الإثنين.. تدني درجات الحرارة وغبار وأتربة على عدة مناطق

توقعات طقس الإثنين.. تدني درجات الحرارة وغبار وأتربة على عدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الإثنين بمشيئة الله تعالى، نشاطا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية عل الأجزاء الساحلية لمنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

كما توقع انخفاضا في درجات الحرارة وسماء غائمة جزئياً على المناطق الشمالية والشمالية الغربية للمملكة كذلك على أجزاء من وسط المملكة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة يوم الإثنين فتسجل القنفذة 31 كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل كل من سكاكا عرعر القريات 4 درجات مئوية كأقل درجة حرارة.

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