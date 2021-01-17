«أمير الرياض» يوضح سبب تأخره في تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، اليوم الأحد، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال أمير الرياض إنه تأخر في تلقي اللقاح لأنه سبق وأصيب بفيروس كورونا، مضيفا “لذلك نصحني الأطباء بأن أؤخر موعد تلقيه”.

وكانت وزارة الصحة أعلنت بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا ابتداءً من يوم الثلاثاء 15-12-2020، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك عبر تطبيق “صحتي”.

وأكدت الصحة مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن جميع من أخذوا اللقاح لم تظهر عليهم أي أعراض غير متوقعة.