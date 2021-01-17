إغلاق مقهى بالرياض يُدخل الزبائن من باب خلفي (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

ضبط مراقبو أمانة منطقة الرياض، اليوم الأحد، مقهى يخالف التعليمات الصادرة بشأن منع تقديم “الشيشة” للزبائن، ويقوم بفتح أبوابه الخلفية للزبائن في الخفاء.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الأمانة لحظة مداهمة الموقع، حيث تم إغلاقه ومصادرة المواد المحظورة واستدعاء المالك لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.

يأتي ذلك ضمن جهود أمانة المنطقة في رصد المخالفات المتعلقة بالتدابير الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا بالمملكة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والرقابية المختصة.