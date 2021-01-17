الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

إغلاق مقهى بالرياض يُدخل الزبائن من باب خلفي (فيديو)

إغلاق مقهى بالرياض يُدخل الزبائن من باب خلفي (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

ضبط مراقبو أمانة منطقة الرياض، اليوم الأحد، مقهى يخالف التعليمات الصادرة بشأن منع تقديم “الشيشة” للزبائن، ويقوم بفتح أبوابه الخلفية للزبائن في الخفاء.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الأمانة لحظة مداهمة الموقع، حيث تم إغلاقه ومصادرة المواد المحظورة واستدعاء المالك لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.

يأتي ذلك ضمن جهود أمانة المنطقة في رصد المخالفات المتعلقة بالتدابير الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا بالمملكة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والرقابية المختصة.

مواد ذات صلة

رصد مساكن عمالة فوق أسطح متهالكة بالرياض (فيديو)

رصد مساكن عمالة فوق أسطح متهالكة بالرياض (فيديو)

ضبط 100 بدلة عسكرية و7 آلاف قطعة من الأنواط والرتب المخالفة بالرياض

ضبط 100 بدلة عسكرية و7 آلاف قطعة من الأنواط والرتب المخالفة بالرياض

حولوها لمساكن مخالفة للاحترازات.. ضبط عمالة مخالفة داخل ورش مغلقة بالرياض (فيديو)

حولوها لمساكن مخالفة للاحترازات.. ضبط عمالة مخالفة داخل ورش مغلقة بالرياض (فيديو)

أمانة الرياض تعلن عن 28 وظيفة للجنسين في عدة تخصصات

أمانة الرياض تعلن عن 28 وظيفة للجنسين في عدة تخصصات

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة