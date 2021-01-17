«خبير بيئي» يحذر من زراعة هذه الأشجار في المنازل (فيديو)

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حذر عبيد العوني، الخبير والمتهم بالشأن البيئي، من زراعة أنواع معينة من الأشجار في المنازل بسبب خطورتها والمشاكل التي قد تتسبب بها.

وقال عبيد العوني، خلال استضافته ببرنامج “يا هلا” إن هناك منع بزراعة أشجار معينة، ومنها شجرة الكوناكاربس أو الكيرفس وهذه من أخطر الأشجار التي توجد عن البيوت وتسبب مشاكل ليس لها نهاية.

وأضاف أن هذا انوع من الأشجار يؤثر سلبا على خزان المنزل وقد تتسبب في تكسيره، وعلى أساس المنازل، بسبب جذورها التي تمتد في التربة بشكل كبير.

ومن الأشجار أيضا يفضل عدم زراعتها شجرة البرسوباس أو المسكيت وهذه من الأشجار الممنوعة ومن ضمن أخطر مائة شجرة في العالم، وكثير من دول العالم تحظر زراعتها.