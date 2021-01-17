مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:
أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني عن وظيفة (مستشار قانوني) ، لحملة البكالوريوس في القانون أو ما يعادلها ، وفق التفاصيل التالية :
– الهدف الوظيفي:
يتولّى شاغل الوظيفة أنشطة الشؤون القانونية بإشراف محدود بما في ذلك العقود والاستشارات القانونية والامتثال وحضور ومعالجة الدعاوى والتشريعات لحماية حقوق المجلس وضمان عمليات تتماشى مع اللوائح القانونية.
– المؤهلات المطلوبة:
- بكالوريوس في القانون أو ما يعادلها
- المعرفة بقوانين الجهات الرقابية والقوانين المدنية والتجارية والانظمة المعتمدة
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة
– الخبرات المطلوبة:
- خبرة 3 سنوات على الأقل
- خبرة في العقود والاستشارات القانونية وإدارة الدعاوى والتشريعات واللوائح ذات الصلة
- يفضل خبرة سابقة في القطاع الحكومي أو الجهات الرقابية
وأوضح مجلس الضمان الصحي التعاوني أنه يمكن التقديم على الوظائف عبر البريد الإلكتروني (jobs@cchi.gov.sa) او التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)، مع كتابة (مستشار قانوني) بالعنوان.