مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني عن وظيفة (مستشار قانوني) ، لحملة البكالوريوس في القانون أو ما يعادلها ، وفق التفاصيل التالية :

– الهدف الوظيفي:

يتولّى شاغل الوظيفة أنشطة الشؤون القانونية بإشراف محدود بما في ذلك العقود والاستشارات القانونية والامتثال وحضور ومعالجة الدعاوى والتشريعات لحماية حقوق المجلس وضمان عمليات تتماشى مع اللوائح القانونية.

– المؤهلات المطلوبة:

بكالوريوس في القانون أو ما يعادلها

المعرفة بقوانين الجهات الرقابية والقوانين المدنية والتجارية والانظمة المعتمدة

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة

– الخبرات المطلوبة:

خبرة 3 سنوات على الأقل

خبرة في العقود والاستشارات القانونية وإدارة الدعاوى والتشريعات واللوائح ذات الصلة

يفضل خبرة سابقة في القطاع الحكومي أو الجهات الرقابية

وأوضح مجلس الضمان الصحي التعاوني أنه يمكن التقديم على الوظائف عبر البريد الإلكتروني (jobs@cchi.gov.sa) او التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)، مع كتابة (مستشار قانوني) بالعنوان.