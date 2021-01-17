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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني عن وظيفة (مستشار قانوني) ، لحملة البكالوريوس في القانون أو ما يعادلها ، وفق التفاصيل التالية :

– الهدف الوظيفي:

يتولّى شاغل الوظيفة أنشطة الشؤون القانونية بإشراف محدود بما في ذلك العقود والاستشارات القانونية والامتثال وحضور ومعالجة الدعاوى والتشريعات لحماية حقوق المجلس وضمان عمليات تتماشى مع اللوائح القانونية.

– المؤهلات المطلوبة:

  • بكالوريوس في القانون أو ما يعادلها
  • المعرفة بقوانين الجهات الرقابية والقوانين المدنية والتجارية والانظمة المعتمدة
  • إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة

– الخبرات المطلوبة:

  • خبرة 3 سنوات على الأقل
  • خبرة في العقود والاستشارات القانونية وإدارة الدعاوى والتشريعات واللوائح ذات الصلة
  • يفضل خبرة سابقة في القطاع الحكومي أو الجهات الرقابية

وأوضح مجلس الضمان الصحي التعاوني أنه يمكن التقديم على الوظائف عبر البريد الإلكتروني (jobs@cchi.gov.sa) او التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)، مع كتابة (مستشار قانوني) بالعنوان.

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