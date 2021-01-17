ميزة استثنائية في «آيفون» المقبل.. تعرف عليها

تواصل – وكالات:

كشفت تقارير أمريكية أن شركة “آبل” تنوي إجراء تحديث جوهري في تصميم هاتف “آيفون” الجديد للعام الحالي 2021 للهروب من أزمة كورونا؛ وذلك بإضافة “قارئ بصمات من داخل الشاشة وغير مرئي” في “آيفون” المقبل.

وبدأت الشركة في التفكير بتنفيذ هذه التحديثات بوقت مبكر من العام الماضي، خاصة مع الاعتماد الواسع على ارتداء أقنعة الوجة التي أعاقت بشكل كبير استخدام خاصية “بصمة الوجه”، التي كانت أطلقتها “آبل” لأول مرة في هاتف “آيفون إكس”.

وأضافت “بلومبرغ” أن “آبل” لا تزال تختبر تقنية “قارئ البصمات من داخل الشاشة” لكي تدرجها هذا العام.

واشارت الوكالة في تقريرها الى أن “آبل” ناقشت إزالة منفذ “Lightning” من بعض طرازات “آيفون” لصالح الشحن اللاسلكي، وذلك بعدما أزالت شاحن الطاقة من علبة أحدث هواتفها “آيفون 12” الذي أعلن عنه في سبتمبر (أيلول) الماضي، بدعوى حماية البيئة.

كما كشفت الوكالة أيضا أن الشركة بدأت بالعمل على تطوير هاتف قابل للطي مشابه لهاتف سامسونج.