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«الصحة الإماراتية» تزف بشرى سارة للجميع بشأن لقاح كورونا 

«الصحة الإماراتية» تزف بشرى سارة للجميع بشأن لقاح كورونا 
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تواصل- وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم (الأحد)، توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للجميع.

وأوضحت الوزارة أنها حدثت الفئات التي يمكنها أخذ اللقاح بتضمين جميع المواطنين والمقيمين ابتداءً من عمر 16 سنة للفئات المؤهلة والمستوفية لشروط أخذ لقاح «كوفيد – 19».

وأضافت أن ذلك يأتي ضمن الحملة الوطنية للقاح «وتأكيداً على نهج دولة الإمارات الاستباقي في الاهتمام بصحة وسلامة كل فرد من أفراد المجتمع».

وكانت الإمارات سجلت اليوم 3453 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ مجموع الإصابات 253 ألفاً و261 حالة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 745 بإضافة 5 وفيات جديدة. في حين وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 225 ألفاً و374 بعد تسجيل 3268 حالة جديدة.

 

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