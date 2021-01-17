التوصل لأول لقاح سعودي مضاد لفيروس كورونا (فيديو)

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نجح فريق بحثي من معهد الأبحاث والاستشارات الطبية في ‫جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالمنطقة الشرقية – الدمام بالتوصل إلى أول لقاح سعودي مضاد لفيروس كورونا COVID-19.

وانتهى الفريق البحثي بقيادة الدكتورة إيمان المنصور، من التجارب والدراسات قبل السريرية ونشر البحث، وستبدأ التجارب السريرية بعد أخذ الموافقات اللازمة.

وتستهدف المملكة تحقيق المناعة الجماعية بتلقي غالبية السكان اللقاح الذي بحسب مختصين قد تنتهي فترة دفاعه أمام الفيروس غالبا لمدة ثلاث سنوات، مما يجعل اللقاح السعودي المطور هدفا استراتيجياً للاكتفاء ذاتياً.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الأحد، تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت وزارة الصحة أنه تم أيضاً تسجيل 146 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 5 حالات وفاة.