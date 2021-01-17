عملة «بيتكوين» المشفرة تنهار مجددًا 

تواصل – وكالات:

بعد ارتفاع حاد في قيمة العملة الرقمية المشفرة “بيتكوين” تراجعت قيمتها مرة أخرى بشكل كبير، وانخفض سعر البيتكوين على منصة التداول “بيتستامب” بنحو خمسة آلاف دولار لتصل قيمتها إلى 35 ألف دولار.

كانت هذه العملة وهي الأقدم من حيث التداول والأكثر شهرة على شبكة الإنترنت وصلت الخميس إلى مستوى قياسي حيث بلغت فى بعض الأوقات قيمتها 42 ألف دولار.

وقبل عطلة نهاية الأسبوع أدت الحالة المعنوية والمزاجية السيئة في الأسواق المالية إلى أعباء ثقيلة، الأمر الذي أدى إلى التشكيك مرة أخرى في الوظيفة الآمنة المدعاة لعملة بيتكوين.