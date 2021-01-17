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الكشف عن عرَّض جديد للإصابة بفيروس كورونا

الكشف عن عرَّض جديد للإصابة بفيروس كورونا
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تواصل- فريق التحرير:

كشف تقرير طبي جديد النقاب عن ظهور أعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ووفقاً لصحيفة “إكسبريس” البريطانية، قال البروفيسور تيم سبيكتور الذي يدير تطبيق ZOE Covid Symptom Study إن إحدى العلامات التحذيرية الأقل شيوعاً لفيروس كورونا تتطور في الفم، مضيفاً أن حوالي 20% من جميع المرضى تظهر عليهم علامات ليست مدرجة في القائمة الرسمية لأعراض فيروس كورونا.

وأوضح “سبيكتور” أن أي طفح جلدي جديد أو تقرحات في الفم قد يكون سببها فيروس كورونا، محذراً من أن بعض المرض سيعانون من أعراض ما يسمى “لسان كوفيد”، حيث شاهد أعداداً متزايدة من المرضى يشتكون من لسان كوفيد وتقرحات مزعجة في الفم.

ويظهر لسان كوفيد على شكل بقع بيضاء على اللسان، وشبّه البعض مظهر لسان كوفيد بحالة أخرى تُعرف باللسان الجغرافي، وهي حالة التهابية تؤثر على سطح اللسان، وتسبب في ظهور بقع تتطور في جميع أنحاء اللسان تبدو مشابهة للخريطة.

وفي حين أن الحالة قد تبدو مزعجة، إلا أنها غير ضارة، وعادة ما تختفي من تلقاء نفسها في غضون أيام أو أسابيع قليلة، ولكن إذا ظهر لسان كوفيد مع أي من الأعراض الثلاثة الأكثر شيوعاً لفيروس كورونا، فيجب أن يخضع المريض لفحص كورونا على الفور.

وتشمل الأعراض الثلاثة التي يجب الانتباه لها: ارتفاع في درجة الحرارة أو سعال جديد ومستمر أو فقدان حاسة التذوق أو الشم، ويعاني معظم الأشخاص المصابين بفيروس كورونا من واحدة على الأقل من هذه العلامات التحذيرية.

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