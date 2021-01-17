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بشفاعة أمير عسير.. تفاصيل العفو عن يمني قتل مواطناً

بشفاعة أمير عسير.. تفاصيل العفو عن يمني قتل مواطناً
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تواصل – فريق التحرير:

نجحت مساعي لجنة إصلاح ذات البين بإمارة منطقة عسير برئاسة الأمير تركي بن طلال أمير المنطقة، في العفو عن مقيم يمني من القصاص، حيث تنازل ذوي المقتول يمثلهم علي بن يحيى بن أحمد، عن المقيم صالح بن محمد البعلاني المتسبب في مقتل أخيه، تقديرًا لشفاعة سموه، وشهد سمو رئيس اللجنة تنازل ذوي المقتول عن الجاني وذلك بمكتبه في مقر الإمارة، بحضور نائب رئيس الجالية اليمنية محمد بن سالم الخليفي، وعدد من أبناء الجالية في المنطقة.

ونوه الأمير تركي بن طلال بأن ما قام به المتنازلين هو محل اعتزاز وفخر، انطلاقًا من أسمى مقاصد الشريعة الإسلامية وهدي المصطفى الكريم، وتطبيقًا لما ورد في النظام الأساسي للحكم في بلادنا حيث تحرص الدولة-أيدها الله- على توثيق أواصر حسن الجوار والسلام والحفاظ على القيم العربية والإسلامية ونبذ كل ما يؤدي إلى الفتنة والفرقة والانقسام.

ورفع أبناء الجالية اليمنية شكرهم وتقديرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولأمير منطقة عسير على ما يولونه من اهتمام دائم وحرص مستمر للأشقاء اليمنيين على كافة الأصعدة، مثمنين الدور الكبير الذي قام به سمو أمير منطقة عسير و لجنة إصلاح ذات البين في الإمارة بالسعي في إنهاء القضية وإغلاق كافة ما يتعلق بها، بالإضافة إلى القضايا التي تخص الجالية.

 

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