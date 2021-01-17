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أمير مكة يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا (فيديو)

أمير مكة يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تلقى أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم الأحد، الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في مركز اللقاحات الأول.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا ابتداءً من يوم الثلاثاء 15-12-2020 ، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك عبر تطبيق “صحتي”.

وأكدت الصحة مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن جميع من أخذوا اللقاح لم تظهر عليهم أي أعراض غير متوقعة.

 

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