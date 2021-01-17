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بعد تلقيه الجرعة الثانية.. أمير الشرقية يوجه رسالة للمشككين في لقاح «كورونا» ( فيديو)

بعد تلقيه الجرعة الثانية.. أمير الشرقية يوجه رسالة للمشككين في لقاح «كورونا» ( فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

تلقى أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، اليوم الأحد، الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال الأمير سعود في تصريحات لقناة “الإخبارية” عقب تلقيه الجرعة: إنه لم يشعر بأي أعراض جانبية خلال الفترة السابقة منذ أخذ الجرعة الأولى.

وأوضح أن اللقاح آمن، وأنه كان يواصل حياته وأعماله اليومية بشكل طبيعي، سوى أعراض بسيطة تتمثل في ألم بسيط باليد نتيجة أخذ اللقاح.

 ووجه رسالة للمشككين في فاعلية اللقاح قائلا: “إنه عليهم أن ينظرون إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد اللذان تلقيا الجرعة الأولى من اللقاح لثقتهما باللقاح وبالجهات الصحية التي اعتمدت اللقاح”، مضيفاً أنه ينبغي على المشككين ألا يتحدثوا في أمور لا يعرفوا عنها شيئاً.   

 وأكد أن العالم يتزاحم من أجل الحصول على هذا اللقاح، مشيراً إلى أنها فرصة كبيرة للجميع لأخذ اللقاح.

 

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