بالفيديو.. مليشيا الحوثي تواصل محاولاتها لتغيير مذهب ومناهج الأطفال في اليمن

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نشرت قناة ” الإخبارية” مقطع فيديو يوضح محاولات عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية الممولة من قبل إيران لتغيير مذهب اليمنيين وخاصة الأطفال.

ويظهر الفيديو أحد العناصر الحوثية وهو يعلم أطفال اليمن فى أحد الفصول الدراسية، بعض الأناشيد المذهبية المخالفة،كما يقوم الأطفال بضرب صدورهم.