بالفيديو.. مليشيا الحوثي تواصل محاولاتها لتغيير مذهب ومناهج الأطفال في اليمن

تواصل- فريق التحرير:
نشرت قناة ” الإخبارية” مقطع فيديو يوضح محاولات عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية الممولة من قبل إيران لتغيير مذهب اليمنيين وخاصة الأطفال.
ويظهر الفيديو أحد العناصر الحوثية وهو يعلم أطفال اليمن فى أحد الفصول الدراسية، بعض الأناشيد المذهبية المخالفة،كما يقوم الأطفال بضرب صدورهم.
وكانت هيئة علماء اليمن، قد حذرت في وقت سابق من خطورة قيام ميليشيات الانقلاب الحوثية بتغيير المناهج التعليمية في اليمن، مؤكدة أن تغيير المناهج التعليمية وقيادات العمل التربوي والتعليمي يمثل تعدياً على ثوابت الشعب اليمني الدينية والقيمية، وإحياء للعصبية والسلالية وزرعاً للفتن المناطقية والطائفية.
فيديو | ميليشيا#الحوثيتغير مذهب ومناهج أطفال#اليمن#الإخباريةpic.twitter.com/4zILhhmuyf
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)January 17, 2021