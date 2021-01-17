«أبل» تضيف ميزة جديدة لهاتفها المقبل بسبب أزمة «كورونا»

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كشفت تقارير أمريكية أن شركة “أبل” تعتزم إجراء تحديث جوهري في تصميم هاتف “آيفون” الجديد للعام الجاري 2021، للهروب من أزمة مرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

وأوضحت وكالة “بلومبرج” أن “أبل” تفكر في إضافة “قارئ بصمات من داخل الشاشة وغير مرئية” في “آيفون” المقبل.

وأضافت أن تلك الميزة بدأت الشركة في التفكير بتنفيذها في وقت مبكر من العام الماضي، خاصة مع الاعتماد الواسع في الوقت الحالي على ارتداء أقنعة الوجة بسبب فيروس “كورونا” المستجد، والتي أعاقت بشكل كبير استخدام خاصية “بصمة الوجه”، كانت أطلقتها “أبل” لأول مرة في هاتف “آيفون إكس”.

وأشارت “بلومبرج” إلى أن “أبل” لا تزال تختبر تقنية “قارئ البصمات من داخل الشاشة” لكي تدرجها في العام الحالي.

كما كشفت الوكالة الأمريكية في تقريرها أيضا عن صدمة، وهي أن شركة “أبل” ناقشت إزالة منفذ “Lightning” من بعض طرازات “آيفون”، وذلك لصالح الشحن اللاسلكي، وذلك بعدما أزالت شاحن الطاقة من علبة أحدث هواتفها “آيفون 12” الذي أعلن عنه في سبتمبر لماضي، بدعوى حماية البيئة.