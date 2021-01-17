حادث مفجع.. وفاة وإصابة 20 شخصاً إثر تصادم 4 مركبات بطريق الروسان في الجوف

تواصل – فريق التحرير:

توفى شخصان وأصيب 18 آخرون، في حادث مروري مروع على طريق الروسان بمنطقة الجوف.

وفي التفاصيل، فإن الحادث وقع جراء تصادم 4 مركبات ونتج عنه إصابة 17 مواطناً، وخادمة فلبينية الجنسية، في حين توفي مواطنان – رحمهما الله-.

وباشرت الجهات المعنية الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتصدر، اليوم الأحد، هاشتاق #فاجعة_طريق_ الروسان تريند موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث نعى المغردون الشابان بسام ومحمد فلاح خلف الدغمي – رحمهما الله- الذين توفيا إثر الحادث الأليم.

كما طالب مغردون بصيانة الطريق، حيث قال أحد المغردين إن الطريق يهدد أرواح سالكيه، مطالباً بصيانته وسفلتته، فيما دعا آخرون بالشفاء للمصابين.

وناشد آخرون عبر الهاشتاق، الجميع بسرعة التبرع بالدم بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز في سكاكا، لحاجة المصابين لذلك.