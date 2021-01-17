مع بداية الفصل الدراسي الثاني.. وزير التعليم يوجه رسالة مهمة إلى الطلاب والمعلمين

تواصل – فريق التحرير:

وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، رسالة إلى المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والتدريب، والطلاب والطالبات مع بداية الفصل الدراسي الثاني اليوم الأحد.

وقال وزير التعليم في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “نجدد ثقتنا بعطائكم وتميّزكم الذي لا حدود له في مواصلة نجاح التعليم عن بعد، وتحقيق تطلعات قيادتنا -أعزها الله-، ورؤية وطننا الغالي، والعمل معاً لتعزيز نواتج التعلّم”.

وكان 6 ملايين طالب وطالبة في التعليم العام، عادوا اليوم، لاستكمال رحلتهم التعليمية عن بُعد في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا.