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«الحج» تعتزم منح تصاريح جديدة للراغبين في تقديم خدمات المعتمرين

«الحج» تعتزم منح تصاريح جديدة للراغبين في تقديم خدمات المعتمرين
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تواصل – فريق التحرير :

كسفت وزارة الحج والعمرة عن عزمها، السماح قريبا لمن لديه القدرة والخبرة للحصول على تصريح مقدمي خدمات المعتمرين.

وأكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، خلال لقائه أعضاء اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة، أنه لا توجد أسباب لإيقاف إصدار تراخيص جديدة للراغبين في تقديم خدمات المعتمرين، بحسب “مكة”.

وأشار إلى قرب صدور آلية عمل خدمة عمرة الداخل، وتطبيق (اعتمرنا أعمال)، مؤكدا حرص الوزارة وسعيها لحل جميع مشاكل القطاع والاهتمام بها، إضافة إلى ضرورة تطوير عمل اللجنة الوطنية الجديدة، وأهمية وجود مؤشرات قياس، وتحديد دور اللجنة وأهدافها ومبادراتها الاستراتيجية، إضافة إلى تحديد آلية حوكمة العمل مع الوزارة.

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