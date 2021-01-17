القوات المشتركة تتصدى لهجوم حوثي غرب اليمن.. ومقتل العشرات من الانقلابيين (فيديو)

تواصل – فريق التحرير :

تصدت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، لأكبر هجوم للميليشيات الحوثية، أمس السبت، في مديرية الدريهمي غرب اليمن وكبدتها خسائر فادحة.

وكشف مصدر عسكري ، بحسب العربية نت، أن القوات المشتركة المرابطة في الخطوط الأمامية تصدت لهجوم كبير نفذته ميليشيات الحوثي باتجاه مواقعها في الدريهمي.

وأضاف المصدر أن الميليشيات الحوثية تكبدت خسائر بشرية كبيرة تمثلت بمصرع العشرات من عناصرها مازالت جثثهم مرمية في خطوط النار، بالإضافة إلى جرح عشرات آخرين.

كما وثق فيديو نشره الإعلام العسكري للقوات المشتركة، جانبا من المعارك التي خاضها جنود القوات المشتركة ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية.