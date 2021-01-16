حقيقة تسجيل أعراض جانبية للقاح كورونا في مركز اللقاحات بجدة (فيديو)

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نفى مراسل قناة “الإخبارية ما تم تداوله بشأن تسجيل أعراض جانبية للقاح المضاد لفيروس كورونا في مركز اللقاحات بجدة.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم السبت، تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت وزارة الصحة أنه تم أيضا تسجيل 159 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 5 حالات وفاة.