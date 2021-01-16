الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

حقيقة تسجيل أعراض جانبية للقاح كورونا في مركز اللقاحات بجدة (فيديو)

حقيقة تسجيل أعراض جانبية للقاح كورونا في مركز اللقاحات بجدة (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

نفى مراسل قناة “الإخبارية ما تم تداوله بشأن تسجيل أعراض جانبية للقاح المضاد لفيروس كورونا في مركز اللقاحات بجدة.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم السبت، تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت وزارة الصحة أنه تم أيضا تسجيل 159 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 5 حالات وفاة.

 

 

مواد ذات صلة

«الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: 140 إصابة جديدة و159 حالة تعافي و5 وفيات

«الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: 140 إصابة جديدة و159 حالة تعافي و5 وفيات

هل يُمنع متلقي لقاح كورونا من التبرع بالدم؟.. «الصحة» تجيب (فيديو)

هل يُمنع متلقي لقاح كورونا من التبرع بالدم؟.. «الصحة» تجيب (فيديو)

فريق بحثي بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل يتوصل لأول لقاح سعودي مضاد لـ«كورونا»

فريق بحثي بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل يتوصل لأول لقاح سعودي مضاد لـ«كورونا»

تصريح صادم لـ «الصحة العالمية»: العام الثاني لوباء كورونا أكثر صعوبة

تصريح صادم لـ «الصحة العالمية»: العام الثاني لوباء كورونا أكثر صعوبة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>