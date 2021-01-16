نصيحة مهمة من «خبير تقني»: لا تستخدم أي تطبيق ينتهك خصوصيتك (فيديو)

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نصح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي بعدم التسجيل في أي خدمة أو استخدام أي تطبيق إلا بعد قراءة سياسة الخصوصية بشكل دقيق.

وأضاف، عبر حسابه في “تويتر”، إذا كان الخدمة أو التطبيق يتم استخدامها لانتهاك الخصوصية فينصح بالانتقال لخدمة أخرى حفاظا على بياناتك وخصوصيتك.

ولفت الحمادي إلى أن شركات التقنية تحقق أرباحاً مهولة جداً خاصة إذا كانت الخدمة التي يتم تقديمها مجانية.

وتابع عبدالعزيز الحمادي “سمعنا باستمرار لكلمة “الخصوصية” بشكل مستمر والحراك العالمي والمحلي للدفاع عنها أمر إيجابي جداً! يجب أن نهتم بنشر ثقافة أهمية الخصوصية على الإنترنت؛ والإيمان بخطر التوسع في انتهاكها للفرد والمجتمع”.