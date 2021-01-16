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الأمن العام يكشف ملابسات عدد من الجرائم ويضبط المتورطين فيها (فيديو)

الأمن العام يكشف ملابسات عدد من الجرائم ويضبط المتورطين فيها (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن رجال الأمن العام، خلال الأسبوع الماضي، من كشف ملابسات عدد من الجرائم، والإطاحة بالمتورطين في ارتكابها.

وفي التفاصيل، تم القبض على مواطن و3 مقيمين من الجنسية الباكستانية بمكة المكرمة، اعتدوا على مقيم وسلبوا الأموال التي بحوزته، كما ألقي القبض أيضًا على 7 مقيمين بالرياض، تورطوا في المتاجرة بشرائح الاتصالات بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

كما تم الإطاحة بـ 3 مخالفين لنظام الإقامة في الرياض، تورطوا في اقتحام المتاجر والمخازن والمستودعات وسرقة ما تحتويه من مبالغ مالية وبضائع، بالإضافة للقبض على مقيم من الجنسية اليمنية في جدة، قام بسرقة مركبة أثناء توقفها أمام أحد المحال التجارية.

وتم القبض أيضا على 5 مخالفين لنظام الإقامة بالرياض، تورطوا بجمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة، كما تم القبض على 4 مواطنين بالرياض، انتحلوا صفة رجال أمن وقاموا بسلب العمالة الوافدة، عثر بحوزتهم على مبلغ 2050 ريالاً.

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