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بعد اعتراض المستخدمين.. قرار جديد من «واتساب» بشأن تحديث «سياسة الخصوصية»

بعد اعتراض المستخدمين.. قرار جديد من «واتساب» بشأن تحديث «سياسة الخصوصية»
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تواصل – فريق التحرير :

قررت شركة “واتساب” تأجيل تعديل شروط سياسة الخصوصية بالتطبيق عقب احتجاجات المستخدمين، مؤكدة أنه لن يتم تعليق أو حذف أي حساب في الثامن من فبراير.

كما أشارت بحسب “العربية نت”، إلى أنها ستبذل جهداً أكبر لتوضيح المعلومات الخاطئة بشأن سياسة الخصوصية والأمن الجديدة .

وقالت الشركة إن التحديث الأخير يوفر شفافية أكبر حول طريقة جمع البيانات واستخدامها، ولا يوسع قاعدة مشاركة البيانات مع فيسبوك.

وكانت “واتساب” قد بدأت قبل أيام في تنبيه مستخدميها البالغ عددهم ملياري مستخدم إلى تحديث سياسة الخصوصية الخاصة بها – وإذا كانوا يريدون الاستمرار في استخدام تطبيق المراسلة الشهير، فعليهم قبوله.

وتسببت الشروط الجديدة، التي تم تسليمها في أوائل عام 2021، في غضب بين خبراء التكنولوجيا ودعاة الخصوصية ورجال الأعمال والمنظمات الحكومية وأثارت موجة من الانشقاقات نحو الخدمات المنافسة.

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