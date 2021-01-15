هل يجب على فاقد الماء التيمم عند كل صلاة؟.. الشيخ “السليمان” يجيب (فيديو)

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أوضح عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ الدكتور عبد السلام السليمان، حكم التيمم عند كل صلاة.

وقال في مقطع نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، أنه لا يجب التيمم لكل صلاة على حدة، بحيث إذا صلى المرء العصر متيممًا وظل على طهارته يمكن أن يصلي المغرب.

وأبان أنه حال فقد الماء فإن التيمم يحل محل الوضوء، ليبقى المرء على طهارته حتى يجد الماء.