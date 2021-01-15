الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

من بينها تطهير الفم وحماية الأسنان من التسوس.. طبيب يكشف عن 10 فوائد للسواك (فيديو)

من بينها تطهير الفم وحماية الأسنان من التسوس.. طبيب يكشف عن 10 فوائد للسواك (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير :

كشف الدكتور أحمد العمار ، مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي ، عن 10 فوائد للسواك .

واستشهد العمار بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : “لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة” ، مشيراً إلى أن السواك يستخدم فترة أطول من فرشاة الأسنان .

وأشار إلى أن السواك يستخدم من 5 إلى 10 دقائق ويساعد في زيادة إفراز اللعاب ، وتطهير الفم ، والوقاية من تسوس الأسنان ، ويزيل ترسبات الجير .

وأضاف أن السواك يقمع مسببات الأمراض من بكتيريا وفطريات التي تدخل عن طريق الفم ، وكذلك إزالة الرائحة الكريهة منه .

وتابع: “تقوم الشعيرات التي تكون في مقدمة السواك بتنظيف الأسنان من بقايا الطعام”.

 

 

 

مواد ذات صلة

بالانفوجراف.. «الغذاء والدواء» توجه 4 نصائح مُهمة للاستخدام الآمن للسواك

بالانفوجراف.. «الغذاء والدواء» توجه 4 نصائح مُهمة للاستخدام الآمن للسواك

«الغذاء والدواء» تحذر من شرب حليب الإبل الخام من الباعة المتجولين (فيديو)

«الغذاء والدواء» تحذر من شرب حليب الإبل الخام من الباعة المتجولين (فيديو)

طبيب يكشف عن أخطر 3 أطعمة تضر بأسنان الطفل (فيديو)

طبيب يكشف عن أخطر 3 أطعمة تضر بأسنان الطفل (فيديو)

دراسة طبية تكشف عن مضاعفات جديدة لداء السكري على المرضى

دراسة طبية تكشف عن مضاعفات جديدة لداء السكري على المرضى

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة