بعد استحواذها على شركة «فيتبت».. «جوجل» تعتزم دخول سوق الساعات الذكية

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كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة “جوجل” الأمريكية أتمت صفقة ستجعلها تدخل بقوة إلى سوق الساعات الذكية.

وأشار موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص إلى أن “جوجل” أكملت استحواذها على شركة “فيتبت”، بحسب ما ذكره ريك أوستيرلوه، نائب الرئيس الأول للأجهزة والخدمات في جوجل.

وأوضح مسؤول “جوجل” أن تلك الصفقة ستجعل الشركة تضع قدما قوية في عالم الأجهزة القابلة للارتداء، يأتي هذا ضمن حملة جوجل للسيطرة على عالم الأجهزة الذكية بخلاف الهواتف أو الحواسيب، التي كان من أبرزها استحواذ جوجل على شركة “نيست” لتحسين نظامها البيئي لمنتجات المنزل الذكية.