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أمريكا تفرض عقوبات على كيانات إيرانية لتصنيعها معدات عسكرية للحرس الثوري

أمريكا تفرض عقوبات على كيانات إيرانية لتصنيعها معدات عسكرية للحرس الثوري
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تواصل- واس:

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على منظمة الصناعات البحرية الإيرانية، ومنظمة الصناعات الجوية، ومنظمة الصناعات الجوية الإيرانية، لمشاركتها في أنشطة تسهم بشكل جوهري في توريد أو بيع أو نقل الأسلحة التقليدية من إيران وإليها، للاستخدام في إيران أو لصالحها.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صادر اليوم: إن هذه الكيانات تقوم بتصنيع معدات عسكرية فتاكة للجيش الإيراني، بما في ذلك فيلق الحرس الثوري الإسلامي، مشيرةً إلى أن هذه المعدات العسكرية التي تشمل زوارق هجومية وصواريخ وطائرات دون طيار توفر وسيلة للنظام الإيراني لتنفيذ حملته الإرهابية العالمية.

وأضاف البيان: يشكّل انتشار الأسلحة التقليدية الإيرانية تهديدًا مستمرًا للأمن الإقليمي والدولي كما يتضح من استمرار الدعم العسكري الإيراني وعمليات نقل الأسلحة المؤكدة التي تغذي الصراع المستمر في سوريا ولبنان والعراق واليمن وأماكن أخرى.

ودعت الخارجية الأمريكية جميع الدول إلى حظر بيع أو توريد أو نقل الأسلحة أو المواد ذات الصلة إلى إيران أو منها، مؤكدةً أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها في المجتمع الدولي للضغط على النظام الإيراني لتغيير سلوكه بشكل جذري.

 

 

 

 

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