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شرطة الرياض: القبض على 3 مواطنين امتهنوا سرقة ونشل الحقائب النسائية

شرطة الرياض: القبض على 3 مواطنين امتهنوا سرقة ونشل الحقائب النسائية
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تواصل – واس :

ألقت شرطة منطقة الرياض ، القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا في جرائم سرقة ونشل الحقائب النسائية.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل من الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (3) مواطنين في العقد الثاني من العمر، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم، بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وأوضح أن الجرائم تمثلت في سرقة ونشل الحقائب النسائية وسرقة محتوياتها.

وأشار إلى أنه قد نتج عن إحداها تعرض امرأة لكسور وإصابات متفرقة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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