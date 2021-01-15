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سفارة المملكة في واشنطن تحذر المواطنين من التواجد بأماكن التجمعات والتظاهرات

سفارة المملكة في واشنطن تحذر المواطنين من التواجد بأماكن التجمعات والتظاهرات
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تواصل – فريق التحرير :

دعت سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، المواطنين المتواجدين في العاصمة واشنطن وضواحيها إلى ضرورة الابتعاد عن أماكن التجمعات والتظاهرات.

وشددت السفارة عبر حسابها الرسمي بتويتر ، على أهمية تجنب الحضور لمنطقة وسط العاصمة خلال هذه الفترة إلا في حالة الضرورة القصوى واتباع تعليمات السلطات المحلية.

من جهة أخرى، أعلنت السفارة عن إغلاق أبوابها خلال الفترة من الإثنين ١٨ إلى الأربعاء ٢٠ يناير ، فيما يستأنف العمل بإذن الله يوم الخميس ٢١ يناير ٢٠٢١، وأشارت إلى أنه في حالة الطوارئ يمكن الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة.

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