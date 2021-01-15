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فريق بحثي بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل يتوصل لأول لقاح سعودي مضاد لـ«كورونا»

فريق بحثي بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل يتوصل لأول لقاح سعودي مضاد لـ«كورونا»
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 تواصل- فريق التحرير:

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أن فريقا من معهد الأبحاث والاستشارات الطبية، نجح في التوصل إلى أول لقاح سعودي مضاد لفيروس “كورونا” المستجد.

وقالت الجامعة في تغريدة نشرت على حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، إن الفريق البحثي بقيادة الدكتورة إيمان المنصور، انتهى من إجراء التجارب ما قبل السريرية.

وأشارت إلى أنه جرى نشر نتائج البحث في مجلة“Pharmaceutical”العلمية ذات التأثير العالي ، ومن المنتظر أن نبدأ التجارب السريرية بعد أخذ الموافقات اللازمة.

 

 

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