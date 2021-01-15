بعد أزمة «سياسة الخصوصية».. المواطنون يغادرون «واتساب» ويتجهون للتطبيقات البديلة

تواصل – فريق التحرير :

شهد تطبيق «واتساب» انتقادات كبيرة في الفترة الأخيرة ، خاصة بعدما أعلنت شركة فيسبوك عن فرض «سياسة خصوصية» جديدة على مستخدمي تطبيق واتساب البالغ عددهم نحو 2.2 مليار حول العالم ، وتخييرهم بين الموافقة عليها، أو توديع خدمتها للمراسلات الفورية.

المواطنون يتجهون للبدائل

وبدأ مستخدمو واتساب على مستوى العالم بالبحث عن بدائل ، منذ أن بدأت الأزمة ، وذلك حفاظاً على خصوصيتهم وسرية البيانات والرسائل .

وعلى الصعيد المحلي توجه المواطنون في المملكة إلى هذه البدائل ، وشهد التطبيق نزوحاً بشكل متسارع ، وأصبحت عبارة بديل الواتساب حديث مرتادي تويتر في المملكة .

سيجنال

وقدم خبراء التقنية ، بعض البدائل للواتساب ، من بينها تطبيق «سيجنال Signal» ، وهو تطبيق مجاني، يحتوي على تشفير قوي، ويعمل على جميع أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة ، مثل معظم تطبيقات المراسلة الأخرى، فإن «Signal» سهل الاستخدام بشكل كبير. كما يوفر الاتصال الصوتي والمرئي، لذلك لن تفتقد واتساب .

تليقرام

وثاني هذه التطبيقات هو التطبيق «تليقرام Telegram» الشهير ، وهو يعمل عبر منصات متعددة ، على غرار «WhatsApp» ، فإنه يستخدم نظام العلامتين لمعرفة متى تلقى شخص ما رسالتك.

ويتميز التطبيق بالتشفير الافتراضي من طرف إلى طرف للمكالمات الصوتية، مما يضمن أنه لا يمكن لأحد الاستماع إلى مكالماتك ، ومع ذلك، يجب تشغيل تشفير الرسائل يدويًا لمنع التخزين.

جدير بالذكر أن تطبيق سيجنال أصبح يحتل المرتبة الأولى في كل من متاجر تطبيقات «آبل» و «غوغل» على قوائم التطبيقات المجانية هذا الأسبوع.

ملايين المشتركين الجدد

وسجل «سيغنال» حوالي 7.5 مليون عملية تحميل على مستوى العالم من متجر «آب ستور” و «غوغل بلاي» بين يوم الخميس والأحد، أي أكثر من 43 ضعف التحميلات التي شهدها خلال الأسبوع السابق، وفقاً لشركة «سينسور تاور” لاستخبارات السوق ، بحسب سي إن إن .

كما أعلن تطبيق «تيليقرام» ، يوم الثلاثاء إنه جذب 25 مليون مستخدم جديد من جميع أنحاء العالم في الـ72 ساعة الماضية، ليصل إجمالي قاعدة المستخدمين النشطين على المنصة إلى 500 مليون.