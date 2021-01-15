الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بعد أزمة «سياسة الخصوصية».. المواطنون يغادرون «واتساب» ويتجهون للتطبيقات البديلة

بعد أزمة «سياسة الخصوصية».. المواطنون يغادرون «واتساب» ويتجهون للتطبيقات البديلة
0

تواصل – فريق التحرير :

شهد تطبيق «واتساب» انتقادات كبيرة في الفترة الأخيرة ، خاصة بعدما أعلنت شركة فيسبوك عن فرض «سياسة خصوصية» جديدة على مستخدمي تطبيق واتساب البالغ عددهم نحو 2.2 مليار حول العالم ، وتخييرهم بين الموافقة عليها، أو توديع خدمتها للمراسلات الفورية.

المواطنون يتجهون للبدائل

وبدأ مستخدمو واتساب على مستوى العالم بالبحث عن بدائل ، منذ أن بدأت الأزمة ، وذلك حفاظاً على خصوصيتهم وسرية البيانات والرسائل .

وعلى الصعيد المحلي توجه المواطنون في المملكة إلى هذه البدائل ، وشهد التطبيق نزوحاً بشكل متسارع ، وأصبحت عبارة بديل الواتساب حديث مرتادي تويتر في المملكة .

سيجنال

وقدم خبراء التقنية ، بعض البدائل للواتساب ، من بينها تطبيق «سيجنال Signal» ، وهو تطبيق مجاني، يحتوي على تشفير قوي، ويعمل على جميع أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة ، مثل معظم تطبيقات المراسلة الأخرى، فإن «Signal» سهل الاستخدام بشكل كبير. كما يوفر الاتصال الصوتي والمرئي، لذلك لن تفتقد واتساب .

تليقرام

وثاني هذه التطبيقات هو التطبيق «تليقرام Telegram» الشهير ، وهو يعمل عبر منصات متعددة ، على غرار «WhatsApp» ، فإنه يستخدم نظام العلامتين لمعرفة متى تلقى شخص ما رسالتك.

ويتميز التطبيق بالتشفير الافتراضي من طرف إلى طرف للمكالمات الصوتية، مما يضمن أنه لا يمكن لأحد الاستماع إلى مكالماتك ، ومع ذلك، يجب تشغيل تشفير الرسائل يدويًا لمنع التخزين.

جدير بالذكر أن تطبيق سيجنال أصبح يحتل المرتبة الأولى في كل من متاجر تطبيقات «آبل» و «غوغل» على قوائم التطبيقات المجانية هذا الأسبوع.

ملايين المشتركين الجدد

وسجل «سيغنال» حوالي 7.5 مليون عملية تحميل على مستوى العالم من متجر «آب ستور” و «غوغل بلاي» بين يوم الخميس والأحد، أي أكثر من 43 ضعف التحميلات التي شهدها خلال الأسبوع السابق، وفقاً لشركة «سينسور تاور” لاستخبارات السوق ، بحسب سي إن إن .

كما أعلن تطبيق «تيليقرام» ، يوم الثلاثاء إنه جذب 25 مليون مستخدم جديد من جميع أنحاء العالم في الـ72 ساعة الماضية، ليصل إجمالي قاعدة المستخدمين النشطين على المنصة إلى 500 مليون.

مواد ذات صلة

«خبير تقني» يكشف تحديث «واتساب» هدفه إعلاني (فيديو)

«خبير تقني» يكشف تحديث «واتساب» هدفه إعلاني (فيديو)

«واتساب» يفقد مستخدميه.. قفزة كبيرة في اشتراكات تطبيق «تلغرام»

«واتساب» يفقد مستخدميه.. قفزة كبيرة في اشتراكات تطبيق «تلغرام»

بعد التحديث الجديد.. اكتشاف ثغرة خطيرة في «واتساب»

بعد التحديث الجديد.. اكتشاف ثغرة خطيرة في «واتساب»

بعد خطوة فرض «سياسة الخصوصية».. تعرّف على البدائل المقترحة لـ«واتساب»

بعد خطوة فرض «سياسة الخصوصية».. تعرّف على البدائل المقترحة لـ«واتساب»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>