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«المرور» يُحدد 8 حالات يحظر فيها على قائد المركبة التجاوز على الطرق (انفوجراف)

«المرور» يُحدد 8 حالات يحظر فيها على قائد المركبة التجاوز على الطرق (انفوجراف)
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تواصل- فريق التحرير:

نبهت الإدارة العامة للمرور إلى 8 حالات يجب على قائد المركبة تجنبها قبل إجراء أي تجاوز على الطرق.

وأكد المرور أنه يحظر التجاوز على الطرق إذا كانت الرؤية غير واضحة، وفي المنحنيات والمرتفعات والميادين والطرق الزلقة، وكذلك في مسارات المرور المحددة بخطوط طويلة متصلة تفصل بينها.

ومن ضمن الحالات أيضًا التقاطعات وعلى خطوط السكك الحديدية والجسور وأماكن عبور المشاة، وإذا كان اتجاه المرور في الاتجاه المقابل لا يُسمح بهذا التجاوز بأمان، وإذا كانت المركبة التي خلفه قد شرعت فعلا في تجاوز مركبته.

 

 

 

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