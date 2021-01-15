وظائف صحية شاغرة في عدد من التخصصات بمستشفيات القوات المسلحة

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية لـ القوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بنجران، ومستشفيات القوات المسلحة بالطائف.

وأوضحت الإدارة ، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيبة/ طبيب نائب نساء وولادة (عدد وظيفتين).

– طبيبة/ طبيب نائب طوارئ (عدد وظيفتين).

– طبيبة/ طبيب مقيم طوارئ (عدد 4 وظائف).

– فني/ فنية تمريض (عدد 5 وظائف).

– ممرض/ ممرضة عامة قانونية (عدد 34 وظيفة).

– أخصائية علاج تنفسي بالرعاية المنزلية.

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة :هنا.