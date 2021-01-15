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هل الخصومة بين الأقارب تُعد قطيعة رحم؟.. الشيخ «المطلق» يجيب (فيديو)

هل الخصومة بين الأقارب تُعد قطيعة رحم؟.. الشيخ «المطلق» يجيب (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد الله المطلق، حكم الخصومة بين الأقارب وهل تعد قطيعة رحم.

 وقال “المطلق”، خلال برنامج” فتاوى” على قناة ” السعودية”، إن الخصومة بين الأقارب لا تعد من قطيعة الرحم إذا تمت بأدب واستهدفت العدل والحق، كمن يذهب إلى المحكمة لتسوية قضية مع أحد أقاربه دون انقطاع التواصل فيما بينهم.

 ولفت، إلى أن الخصومة التي يتخللها ظلم ويفضح أطرافها بعضهم البعض ويتراشقون بالشتائم والألفاظ تعد من قطيعة الرحم، مؤكداً أن الخصومة لها أثر شديد على النفس، كما أنها باب من أبواب الشيطان.

 

 

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