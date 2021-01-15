هل يجوز أكل «الكيك» المكتوب عليه اسم مُعبد مثل «عبدالله»؟.. الشيخ «الخثلان» يوضح (فيديو)

تواصل – فريق التحرير :
أوضح الشيخ سعد الخثلان، حكم أكل الكيك المكتوب عليه اسم معبد مثل عبدالله وعبدالرحمن وغيره.
وقال الخثلان خلال استضافته عبر برنامج الجواب الكافي على قناة المجد: إنه لا بأس بذلك بوضع هذه الأسماء على الحلوى وأكلها ، والأصل في ذلك الإباحة .
وأوضح أن المشكلة إذا وضعت هذه الأسماء على أوراق خارجية ثم تم امتهان هذه الأوراق وبها اسم الله ، فلذلك لا بد ألا يكتب على الأوراق الخارجية اسم الله خشية من امتهانها ، أو إذا تمت كتابتها على هذه الأوراق فيجب الاحتفاظ بها .
هل يجوز أكل الكيك المكتوب عليه اسم معبد
كـ عبدالله وعبدالرحمن وغيرهم ؟
فضيلة الشيخ: أ.د. سعد الخثلان |@saad_alkhathlan#قناة_المجدpic.twitter.com/oX08sN0kop
— شبكة المجد (@AlmajdChannels)January 15, 2021