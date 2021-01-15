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هل يجوز أكل «الكيك» المكتوب عليه اسم مُعبد مثل «عبدالله»؟.. الشيخ «الخثلان» يوضح (فيديو)

هل يجوز أكل «الكيك» المكتوب عليه اسم مُعبد مثل «عبدالله»؟.. الشيخ «الخثلان» يوضح (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير :

أوضح الشيخ سعد الخثلان، حكم أكل الكيك المكتوب عليه اسم معبد مثل عبدالله وعبدالرحمن وغيره.

وقال الخثلان خلال استضافته عبر برنامج الجواب الكافي على قناة المجد: إنه لا بأس بذلك بوضع هذه الأسماء على الحلوى وأكلها ، والأصل في ذلك الإباحة .

وأوضح أن المشكلة إذا وضعت هذه الأسماء على أوراق خارجية ثم تم امتهان هذه الأوراق وبها اسم الله ، فلذلك لا بد ألا يكتب على الأوراق الخارجية اسم الله خشية من امتهانها ، أو إذا تمت كتابتها على هذه الأوراق فيجب الاحتفاظ بها .

 

 

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