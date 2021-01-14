تنبيه من سفارة المملكة في فرنسا بشأن الإجرءات الاحترازية الجديدة

تواصل – فريق التحرير:

نبهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى فرنسا، المواطنين الراغبين في السفر إلى هناك بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الإضافية التي ستُطبقها السلطات الفرنسية اعتباراً من يوم الإثنين المقبل.

وقالت السفارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إن الإجراءات التي ستطبق على جميع القادمين من خارج دول الاتحاد الأوروبي، تتضمن عدة اشتراطات كما يلي:

– اشتراط حصول القادم على شهادة فحص PCR قبل وصوله فرنسا.

– التزامه بالعزل لمدة سبعة أيام اعتبارا من وصوله.

– تكرار فحص PCR في اليوم السابع.