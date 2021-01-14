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تصريح صادم لـ «الصحة العالمية»: العام الثاني لوباء كورونا أكثر صعوبة

تصريح صادم لـ «الصحة العالمية»: العام الثاني لوباء كورونا أكثر صعوبة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت منظمنة الصحة العالمية في تصريح صادم لها، مساء أمس الخميس، أن العام الثاني لوباء كورونا أكثر صعوبة من الأول.

وأوضحت المنظمة أن البيانات تشير إلى أن الإصابات بلغت الذروة مرة أخرى مع تفشي فيروس كورونا المستجد في العديد من الدول على مستوى العالم.

يذكر أن فيروس كورونا أو ما يعرف بـ”كووفيد-19″ هو مرض معد يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من سلالة فيروسات كورونا.

ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر 2019. وقد تحوّل كوفيد-19 الآن إلى جائحة تؤثر على العديد من بلدان العالم.

وتتمثل الأعراض الأكثر شيوعاً لمرض كوفيد-19 في ‏الحمى والإرهاق والسعال الجاف. وتشمل الأعراض ‏الأخرى الأقل شيوعاً ولكن قد يُصاب بها بعض ‏المرضى: الآلام والأوجاع، واحتقان الأنف، ‏والصداع، والتهاب الملتحمة، وألم الحلق، والإسهال، ‏وفقدان حاسة الذوق أو الشم، وظهور طفح جلدي ‏أو تغير لون أصابع اليدين أو القدمين. وعادة ما ‏تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ بشكل تدريجي. ‏ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن يشعروا إلا ‏بأعراض خفيفة جداً.

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