طلبت التفاعل معها.. «الحياة الفطرية» تنشر صوراً مروعة لصيد جائر لعدد من الغزلان

تواصل – فريق التحرير:

نشر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، صورا مروعة للصيد الجائر لعدد كبير من الغزلان، ظهرت جماجمها ملقاة في مكان ناءٍ.

وظهرت في الصور، التي نشرها المركز عبر “تويتر”، غزلان مذبوحة بطريقة وحشية وموضوعة في صندوق مركبة وانيت، بالإضافة لعدد من الأسلحة الرشاشة.

وطالب المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية من المتابعين مشاركة مشاعرهم تجاه الصور لحماية الحياة الفطرية.