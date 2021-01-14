الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

طلبت التفاعل معها.. «الحياة الفطرية» تنشر صوراً مروعة لصيد جائر لعدد من الغزلان

طلبت التفاعل معها.. «الحياة الفطرية» تنشر صوراً مروعة لصيد جائر لعدد من الغزلان
0

تواصل – فريق التحرير:

نشر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، صورا مروعة للصيد الجائر لعدد كبير من الغزلان، ظهرت جماجمها ملقاة في مكان ناءٍ.

وظهرت في الصور، التي نشرها المركز عبر “تويتر”، غزلان مذبوحة بطريقة وحشية وموضوعة في صندوق مركبة وانيت، بالإضافة لعدد من الأسلحة الرشاشة.

وطالب المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية من المتابعين مشاركة مشاعرهم تجاه الصور لحماية الحياة الفطرية.

مواد ذات صلة

مواطن يبادر بتسليم «ذئب عربي» لمركز تنمية الحياة الفطرية

مواطن يبادر بتسليم «ذئب عربي» لمركز تنمية الحياة الفطرية

مواطن يوثّق مجموعة من «الضباع المفترسة» أمام منزله.. وهكذا تعاملت «الحياة الفطرية» معها

مواطن يوثّق مجموعة من «الضباع المفترسة» أمام منزله.. وهكذا تعاملت «الحياة الفطرية» معها

إطلاق أكبر تنوع للأحياء الفطرية المهددة بالانقراض في «محمية شرعان» بالعلا (صور)

إطلاق أكبر تنوع للأحياء الفطرية المهددة بالانقراض في «محمية شرعان» بالعلا (صور)

«البيئة» تسمح بالصيد وفقًا لأنظمة «الحياة الفطرية» وتحدد الحيوانات والمناطق المحظورة

«البيئة» تسمح بالصيد وفقًا لأنظمة «الحياة الفطرية» وتحدد الحيوانات والمناطق المحظورة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة