فرنسا تفرض حظر تجوال شامل بسبب «كورونا»

تواصل – وكالات:

أعلنت فرنسا فرض حظر تجول شامل من الساعة 6 مساءً وحتى 6 صباحاً اعتبارًا من السبت ولمدة 15 يوماً لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

في سياق متصل، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا 2.89 مليون، اليوم الخميس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى 69 ألفاً و168 حالة. وتعافى من مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بكورونا 211 ألفاً و598 شخصاً من المصابين.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 50 أسبوعاً.