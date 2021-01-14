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«شؤون الحرمين» تعلن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات

«شؤون الحرمين» تعلن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن رغبتها في استقطاب الكفاءات البشرية لشغل عدد من الوظائف لحملة الماجستير والدكتوراة في التخصصات التالية (القانون والأنظمة، الترجمة واللغات، الاعلام والاتصال، التنظيم والتطوير الاداري) وذلك عن طريق نقل الخدمات أو الترقية.

وأوضحت شؤون الحرمين أنه يشترط لشغل الوظائف المعلن عنها ما يلي:

-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

-توفر الخبرات المناسبة

-أن لا يقل تقويم أدائه الوظيفي خلال السنتين الأخيرتين عن تقدير ممتاز

-توفر المتطلبات النظامية ذات الصلة بحسن السيرة والسلوك والنزاهة الواردة في نظام اللوائح التنفيذية للموارد البشرية

-اجتياز المقابلة الشخصية

وأشارت رئاسة شؤون الحرمين أن بداية التقديم سيكون يوم الثلاثاء الموافق ٦ / ٦ / ١٤٤٢هـ ويستمر حتى يوم الاثنين الموافق ١٢ / ٦ / ١٤٤٢هـ من خلال رابط الرئاسة العامة الرسمي (اضغط هنا).

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