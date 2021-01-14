الشيخ الشثري يوضح أحكام التصوير بالجوال (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، أن جهاز الجوال يقدم خدمات كثيرة للناس، وقد يوجد استغلال سيء من بعض الناس لهذه الخدمات في الجوال.

وأضاف الشثري، خلال برنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة “أنه متى التزم الناس بالآداب الشرعية جعلهم يستفيدون من هذا الجهاز ويكون من أسباب رضى الله سبحانه وتعالى عنهم”.

وتابع الشيخ سعد الشثري “لذا فالوصية أولا أن يحسن الإنسان النية في استخدام هذا الجوال، فينوي في صدره أنه لن ستخدم الجوال إلا فيما يطيع الله عز وجل به”.

ثانيا: أن يحذر الإنسان من أذية الآخرين بهذا الجوال

ثالثا: أن كل شيء مما يتعلق بالآخرين لا يحق لك أن تتصرف به في هذا الجوال إلا بإذن منهم.