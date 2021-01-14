بالفيديو.. رسالة مهمة من رئاسة أمن الدولة للمواطنين والمقيمين

تواصل – فريق التحرير:
أكدت رئاسة أمن الدولة، اليوم الخميس، على أهمية الإبلاغ بشكل عاجل عند الاشتباه بأي نشاط إرهابي.
وقالت رئاسة أمن الدولة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “المبادرة بالإبلاغ على الرقم (٩٩٠) -عند الاشتباه بأي نشاط إرهابي-؛ تُساهم بشكل مباشر في كشف المخططات التخريبية والقبض على أفرادها”.
المبادرة بالإبلاغ على الرقم (٩٩٠) -عند الاشتباه بأي نشاط إرهابي-؛ تُساهم بشكل مباشر في كشف المخططات التخريبية والقبض على أفرادها.pic.twitter.com/TaerHDHL64
— رئاسة أمن الدولة (@pss_ar)January 14, 2021