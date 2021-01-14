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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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بالفيديو.. رسالة مهمة من رئاسة أمن الدولة للمواطنين والمقيمين

بالفيديو.. رسالة مهمة من رئاسة أمن الدولة للمواطنين والمقيمين
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت رئاسة أمن الدولة، اليوم الخميس، على أهمية الإبلاغ بشكل عاجل عند الاشتباه بأي نشاط إرهابي.

وقالت رئاسة أمن الدولة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “المبادرة بالإبلاغ على الرقم (٩٩٠) -عند الاشتباه بأي نشاط إرهابي-؛ تُساهم بشكل مباشر في كشف المخططات التخريبية والقبض على أفرادها”.

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