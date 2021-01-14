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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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عرَّض حياة الآخرين للخطر.. «المرور»: ضبط قائد مركبة متهور في الطائف

عرَّض حياة الآخرين للخطر.. «المرور»: ضبط قائد مركبة متهور في الطائف
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، مساء اليوم الخميس، ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا بمحافظة الطائف.

وأوضحت الإدارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه قائد المركبة عرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأضافت الإدارة العامة للمرور، أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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