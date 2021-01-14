الشيخ الخضير يوضح حكم علاج المرضى بالموسيقى

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ د. عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم علاج المرضى بالموسيقى.

جاء ذلك في رد من الشيخ الخضير، على سؤال جا فيه: “ما رأي فضيلتكم فيمن يعالج المرض بالموسيقى الهادئة، ويزعم أنها تريح أعصابه، وتجلب له الأنس والراحة، وتقضي على بعض مشاكله؟”.

وقال الشيخ عبدالكريم الخضير “إن العلاج بالموسيقى موجود في كتب الطب القديم، وفي بعض كتب علم النفس وما أشبهها، يرون أنها تنفع، لكن مادام ثبت تحريمها فالله -جل وعلا- لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها.